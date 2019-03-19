بعد النقاب.. دينا تثير الجدل مجددا بـ"دبلة الخطوبة"

منذ إعلان الراقصة دينا، عن سفرها للملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة، وتفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتلك الخطوة.

واليوم فجرت الإعلامية بسمة وهبة مفاجأة، بعد نشرها صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تجمعها بدينا، خلال تواجدهما بالمملكة العربية السعودية، وظهرت الأخيرة، بعباءة سمراء فضفاضة، مع حجاب بنفس اللون، وجوارب بيضاء، وهي ترتدي دبلة.

وعلقت "وهبة" على الصورة قائلة: "ألف مبروك يا دينا.. جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونورتي جدة ونورتي بيتي.. ومبروك مبروك مبروك، يا عروسة النيل".

وتفاعل العديد مع الصورة، متبادلين التهاني والمُباركات.

وكانت الراقصة دينا، نشرت مؤخرًا صورة جديدة خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وظهرت دينا بنقاب أبيض، وعباءة فضفاضة واسعة، متخلية عن المكياج، وعلقت على الصورة قائلةً: "صباح الخير.. اللهم عمرة".

وقالت دينا لـ"الوطن"، إنها ارتدت النقاب في مطار جدة فقط، مرجعة ذلك بقولها: "مش بحب أقعد أتصور عشان أخلص إجراءاتي بسرعة من المطار"، مشددة على أن سفرها للسعودية جاء لأداء مناسك العمرة فقط.

وحصلت الوطن على صورة لـ"دينا" خلال زيارتها للمدينة المنورة بعد انتهائها من أداء مناسك العمرة، حيث ظهرت مرتدية عباءة سوداء فضفاضة ووشاح أخضر، وحجاب ممزوج بلوني الأبيض والأسود.

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