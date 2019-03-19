ملكة جمال مصر السابقة مخرجة عروض "Middle East Fashion Festival"

أعلن وليد خليل، رئيس مهرجان "Middle East Fashion Festival" عن اختيار مروة طلعت عارضة الأزياء المحترفة، وملكة جمال مصر السابقة، مخرجة لعروض الدورة الثالثة من المهرجان لما تتميز به من شخصية قيادية مجتهدة وخبرة كبيرة في إدارة عروض الأزياء باحترافيه وثقة كبيرة من مصممين الأزياء .

وأكدت "مروة" سعادتها بإخراج العرض، موضحة أنه سوف يتم الاستعانة بمجموعة من العارضات المحترفين ذوي خبرة كبيرة بالمجال لتقديم العرض بشكل محترف يليق بمكانة المهرجان.

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ومن المقرر، أن يعقد المهرجان على أكبر مسرح مكشوف في البحر الأحمر city) (gate m65 من 28 إلى 30 مارس الجاري، ويضم المهرجان العديد من الدول، ويمثل كل دولة مصمم يعرض مجموعة الأزياء الجديدة الخاصة بموسم صيف 2019 ستعرض لأول مرة في المهرجان.

الجدير بالذكر، أن المهرجان شهد حضور السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، والقنصل المغربي، والعديد من الجاليات العربية ومسؤولين في السفارة الأمريكية وأبرز فنانين الوطن العربي كالفنانة سميرة سعيد ودرة وروجينا وأنوشكا وعائشة بن أحمد.

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