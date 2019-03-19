انت الان تتابع تفاصيل خبر طعن مُعلّم وثلاثة طلاب في مدرسة بالنرويج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 05:56 مساءً - أُصيب 4 أشخاص بينهم مُدرّس، في حادثة طعن على يد طالب بإحدى مدارس العاصمة النرويجية أوسلو.

وقالت صحيفة الإندبندنت نقلاً عن الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، إن طالباً طعن مدرساً وثلاثة موظفين بسكين وشوكة حصل عليهما من مطبخ مدرسة براينسينغ في أوسلو.

وأوضحت الشرطة أنه تم إيقاف الطالب، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الاعتداء.

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وأضاف المصدر أن الضحايا الأربعة ظهرت عليهم علامات العض والطعن بسكين وشوكة أُخذتا من "كانتين" المدرسة.

ولفت إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى، مشيراً إلى أن إصاباتهم طفيفة.

بدورها ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الحادث وقع داخل المدرسة المذكورة الواقعة شرقي أوسلو.

وقال قسم شرطة أوسلو إنه تم إيقاف الطالب داخل المدرسة.