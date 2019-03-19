طريقة عمل "الصابون البيتي"

الاهتمام بالبشرة هو أول ما تفكر فيه كل سيدة، وأول ما تفعله هو غسل وجهها يوميا، ولضمان التنظيف العميق تلجأ للصابونة.

نقدم لك اليوم طريقة عمل صابونة منزلية غير مكلفة وتحتوي على مكونات طبيعية لتستفاد منها البشرة.

مكونات الصابونة:

قشر ثمرة جريب فروت أو برتقال

2 ملعقة صغيرة من اللافندر

3 معالق جوز هند

8 أوراق مريميه مفرومة

15 قطرة من زيت النعناع

15 قطرة زيت اللافندر

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كيس زبدة الشيا

قالب صابون خام

الطريقة:

1- إذابة قالب صابون بطريقة حمام البخار.

2- وضع زبدة الشيا في إناء له غطاء، على نار هادئة.

3- تقلب الزبد من آن لآخر.

4- عند بدء ذوبان الصابون أضيفي "اللافندر وقشر الجريب فروت، والمريمية وجوز الهند وزيت النعناع، وزيت اللافندر" مع التقليب المستمر.

5- يصب المزيج في قوالب مكعبة، وتدخل الثلاجة لمدة ساعة.

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