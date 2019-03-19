"القومي للمرأة" يحتفل بيوم "المرأة المصرية": توعية ومعارض وأنشطة

نظم المجلس القومي للمرأة احتفالات في مختلف المحافظات من خلال فروعه احتفالاً بيوم المرأة المصرية، والذي يوافق 16 مارس من كل عام، ويتزامن هذا العام مع ذكرى مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، بحضور المحافظين والقيادات التنفيذية بكل محافظة.

وخلال الاحتفالية قدم المحافظين الذين شاركوا في الاحتفال بيوم المرأة المصرية الوعود بتنفيذ عدد من الأنشطة خلال الفترة المقبلة، لتمكين المرأة في محافظتهم والنهوض بها.

ووعد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بإقامة معارض لدعم وتسويق منتجات المرأة السيناوية في المحافظة.

وفي محافظة الفيوم وعد اللواء عصام سعد بتسويق منتجات القرى المنتجة، كما تعهد بحل المشاكل التى تواجه السيدات بالمحافظه بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والجمعيات الاهلية.

و خلال الاحتفالية التي نظمها فرع المجلس ببورسعيد، وعد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال لقاءه طالبات وطلاب معهد المنشآت البحرية بتعيين عدد كبير من الطالبات عند تخرجهن هذا العام من المعهد.

وأشار إلى أنه سوف يكون لهن نصيب كبير في المشاركة بالمشروعات التنموية الجديدة بالمحافظة.

وفي محافظة قنا، تضمن الحفل الختامي تكريم نموذج مشرف للمرأة الصعيدية السيدة أماني أبو سحلى التي تحدت التقاليد وتنازلت عن الأخذ بثأر ابنها حقنا للدماء بين أبناء قريتها، وهى الآن تتبنى مبادرة هى الأولى من نوعها وهي مبادرة "قنا بلا ثأر"، واقترحت على القيادات التنفيذية تشكيل لجنة من السيدات للمصالحة الثارية بجانب لجان الرجال التى تقوم بهذا الدور في المجتمع.

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ورحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بهذه المبادرة ووعد باعتماد تشكيل هذه اللجنة، والتى تختص بالتحاور مع السيدات اللاتي في عائلاتهن خصومات ثأرية لتوعيتهن بنبذ هذه العادة، وترك القضاء يقوم بواجبه، حتى يتم إعلاء كلمة القانون ويجرى نشر ثقافة التسامح والعفو في المجتمع.

وفي محافظة البحيرة، أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توجيهاته بتعيين سائقة سرفيس كأول سائقة حكومية بديوان عام محافظة البحيرة.

كما قدم اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح توصية لرجال مطروح بضرورة الحفاظ على حق المرأة في الميراث.

كما أعلن اللواء اركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر فرع المجلس القومي للمرأة ليتم بناءه ليليق بسيدات البحر الأحمر، تضمنت الاحتفالات عرض تاريخ كفاح المرأة المصرية في مائة عام.

واستعرض جهود فروع المجلس بالمحافظات، إلى جانب فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة.

عقدت الاحتفالات تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية" في جميع المحافظات، وتضمنت العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل وحملتي "طرق الأبواب" و"لأني رجل" في جميع المجالات تكريمًا لتاريخ المرأة المصرية المشرف.

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