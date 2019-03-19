الغردقة تحتضن الدورة الثالثة لـ"Middle East Fashion Festival"

تحتضن محافظة البحر الأحمر الدورة الثالثة لـMiddle East Fashion" "Festival، وأعلن وليد خليل رئيس المهرجان وصاحب الشركة المنظمة له، أن المهرجان سيقام على أكبر مسرح مكشوف بالبحر الاحمر في CITY GATE" "M65، وتقع على بعد دقائق من الجونة في الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري.

ويأتي هذا بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دورتيه الأولى والثانية ليضع نفسه ضمن أهم فاعليات الموضة في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وأكد "خليل"، أن إقامة المهرجان في هذا المكان يعد بمثابة نقلة نوعية لتنشيط السياحة والاستثمار وفرصة للخروج عن المألوف ليقدم على أكبر مسرح مكشوف بتقنيات عالمية، ما يمنحه تميز وخصوصية يتمتع بها هذا المهرجان، خاصة بعد انتشار العديد من عروض الازياء المتشابهه مع بعضها في القاهرةز

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وأوضح أن "CITY GATE M65" لها دور كبير في تطور الحركة السياحية والاقتصادية للغردقة رغم أنه لم يجرى افتتاحه إلا منذ أشهر قليلة.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد حضور العديد من الشخصيات المهمة والجاليات الأجنبية، بسبب دعم "روتاري الغردقة" والعديد من رجال الأعمال للمهرجان، إلى جانب إعلان عدد من الفنانين سعادتهم بإقامة المهرجان في مدينة الغردقة ودعمهم الكامل له، مبينا أنه سوف يتم الإعلان عن أسمائهم في القريب العاجل.

كما سيشارك في المهرجان العديد من الدول، ويمثل كل دولة مصمم سيعرض مجموعة من الأزياء الخاصة به لموسم ربيع وصيف 2019، والتي ستعرض في الغردقة للمرة الأولى.

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