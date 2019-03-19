طريقة عمل كبسة اللحمة بالبرتقال

تحب الأم تقديم الكبسة لأسرتها لما لها من فوائد كثيرة، فنقدم لك اليوم طريقة لعمل كبسة اللحمة بالبرتقال، بطريقة سهلة وسريعة. المكونات: 2 كوب أرز بسمتي بشر بصله متوسطة 1/4 ملعقة صغيرة ملح جنزبيل، قرفة، شطة، ليمون مجفف ورق لورا، وحبهان وقرنفل "حسب الرغبة" ملعقة طعام كاري 1/2 معلقه كركم 1/2 معلقه فلفل 500 جرام لحم مكعبات نصف مسلوق بشر 4 برتقالات Advertisements 3 ملعقة جزر مبشور زيت ذرة مكسرات (للتزين) الطريقة: 1- ينقع الأرز لمدة 4 ساعات. 2- يشوح البصل في زيت الذرة حتى يذبل. 3- يضاف ورق اللورا وحبهان وقرنفيل والأرز وجميع التوابل ويقلب جيدا. 4- يضاف الجزر وبشرر البرتقال واللحم المسلوق، ثم يصب الماء الساخن. 5- يوضع الأرز ويغطى جيدا ويترك على النار حتى ينضج. 6- عند النضوج يضاف الزبيب واللوز المحمر ويقدم. ​

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