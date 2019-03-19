الأم المثالية بدمياط: نسيت كل التعب بعد حصولي على اللقب

قالت سومة زكي رشوان، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة دمياط، إن ابنتها قدمت لها في المسابقة اعترافا بالفضل والجميل ولإسعادها.

وأضافت الأم، في مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين ونور الصواف مقدمي برنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أن لديها 3 بنات، أكبرهنّ كانت تعاني من ظروف صحية صعبة، مشيرة إلى أنها أجرت 17 عملية جراحية للابنة الأولى، لتثبيت مفصل الفخد بالحوض، ما تسبب ذلك في إرهاق نفسي ومالي للأسرة

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وأكدت أن زوجها كان يعمل بأكثر من مكان، حتى أنها اقترضت مبلغ من البنك، ليتمكنا من تجاوز تلك الصعوبات.

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