ملكة جمال الأناقة لـ"هن": لم أتخيل الوصول للقب

قالت دعاء عبدالرحيم الحاصلة على لقب ملكة جمال الأناقة للموسم الرابع لعام 2019، لـ"هن" إنها سعيدة جدا لحصولها على اللقب هذا العام، مؤكدة أنها سوف تبذل أقصى جهدها لتنفيذ مشروعها.

وأضافت أن مشروعها لم يقتصر على فئة معينة من الأطفال، إلا أنها سوف تهتم بجميع الفئات، وأوضحت أن المسابقة تشترط على ضرورة تنفيذ عمل خيري، وسوف تستغل كل طاقتها لتنفيذ ذلك فنسقت مع أحد دور المسنين بالذهاب لهم والاحتفال معهم بعيد الأم.

وتابعت خلال استضافتها بموقع "هن" أنها منذ تقديمها في المسابقة غيرت الكثير من أفعالها وتصرفاتها، ومن ضمنها تناول الطعام دون حساب أو نظام غذائي معين، وفور قبول أوراقها بدأت تهتم بنظامها وذلك بالتقليل من تناول النشويات، مع المزيد من البروتين المشوي والخضار السوتية، والسلطة، والامتناع عن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساء.

كما أنها تهتم بشعرها بعمل "ماسكات طبيعية" مثل زيت الزيتون والخروع، أما لبشرتها فهي تفضل "ماسك" العسل والزبادي، وترطيب بشرتها، مع شرب كمية كبيرة من الماء، ونصحت بتجنب "الماسكات" التي يدخل في تكوينها المواد الكيماوية.

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وقدمت ملك جمال الاناقة نصيحة لجميع الفتيات قائلة: "هقول للبنات إن ربنا خلق كل واحدة عندها جمالها الخاص وسوانا كلنا الفرق بس إننا إزاي نكتشف الجمال ده ونحاول نظهروا مش لازم جمال الشكل والجسم، الأهم الذكاء والطيبة والجدعنة".

يذكر أن محمود نجاح مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من مؤسس المسابقة، ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

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