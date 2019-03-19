خبراء الجمال : تجنبي هذه الاتجاهات

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - التغيير هو الشئ الثابت الوحيد والذي ينطبق على صناعة الجمال وكذلك الماكياج، هناك دائما اتجاهات جديدة وخلاقة يمكننا رؤيتها كل عام وبعض تلك الاتجاهات علينا تجنبها، إليك بعض الاتجاهات التي عليك توديعها هذا العام:

1- استخدام كمية كبيرة من الهايلايتر:

أصبح استخدام الهايلايتر شائعا في الأعوام الماضية، والخطأ الوحيد الذي يقع فيه البعض هو استخدام كمية مفرطة من الهايلايتر على الوجه، شئ آخر عليك توديعه هو الهايلايتر الملون، وتذكري دائما أن الهايلايتر يستخدم لمنحك مظهرا مشرقا.

2- الإفراط في استخدام الكونتور:

تماما مثل الهايلايتر فإن الكونتور أيضا شائع للغاية، ومع ذلك حان الوقت للتخلص من الإفراط في استخدامه.

3- الحواجب الدراماتيك:

الحواجب الطبيعية تبدو أفضل، فالانتقال من الحواجب الطبيعية الرائعة إلى الحواجب المتموجة والمتعرجة أو في شكل ذيل الحصان أو استخدام الجليتر أو الحواجب الريشية كلها اتجاهات يجب التخلص منها على الفور، هذه الأشكال الإبداعية للحواجب تبدو جيدة فقط على السوشيال ميديا وبالطبع حان الوقت لتوديعها على الفور.

4- الإسفنجة السيليكون:

واحدة من الأسباب للتخلص من هذا النوع هو أنها تحتاج لمزيد من الوقت لمزج كريم الأساس.

Advertisements

5- النمش:

هذا الاتجاه أصبح شائعا في أسبوع الموضة في لندن، هذه النقاط الرائعة يتم عملها باستخدام قلب الحواجب، وقد اتفق خبراء التجميل أن النمش يجعل الوجه يبدو أكثر شبابا وإشراقا، ومع ذلك يجب أن يكون طبيعيا وإلا فإنه يمكن أن يجعل وجهك يبدو مضحكا للغاية.

6- الشفاه المرسومة بمبالغة:

الشفاه الطبيعية الخاصة وتحديدها الهادئ يعد أفضل ميزة في الوجه.

7- الإفراط في الكونتورينج والهايلايتر:

هذا الاتجاه المبالغ فيه بحاجة للموت، إنه يخلق خطوطا غير طبيعية على أمل إعادة بناء وجهك، وقد تعتقدين أن هذه الخطوط غير واضحة ولكنها تبدو كذلك، إنها تبدو حادة، اختاري المنتجات المناسبة وتعلمي كيفية استخدامها بالشكل الصحيح.