كريمات محاربة التجاعيد ليست فعّالة.. إليكِ الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تلجأ عديد من السيدات إلى وضع كريمات الوجه، خاصة المتعلقة بمحاربة التجاعيد وإزالة علامات الكبر من البشرة، ولكن هل تلك المنتجات فعالة بالفعل؟

هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، قال عبر صفحته على "فيسبوك" إن تلك المنتجات التي يصفها أصحاب الشركات الدعائية، أنها تساهم بشكل كبير في محاربة التجاعيد وإزالة علامات تقدم السن، مجرد دعاية، ولا يوجد منتجات تعمل على إزالة التجاعيد وعلامات التقدم في السن غير الأكل ووضع المنتجات الطبيعية التي تساعد على التقلل من ذلك ولكن لا تعالجها أو تساعد في إزالتها نهائيًا، نظرًا لطبيعية تلك العلامات التي يظهرها خلايا البشرة بحسب طبيعية الجسم.

ويمكنك الاعتماد على ماسك الطمي الذي يساهم في محاربة التجاعيد وشد البشرة وحمايتها من الترهلات، كما أن هناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها لتحصلي على بشرة مشرقة ونضرة وشبابية، بحسب ما جاء في مجلة Stylish الأمريكية، في السطور التالية:

1- الشوكولاتة:

2- البيض المسلوق:

3- زيت الزيتون:

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4- الأسماك:

5- الفواكه:

6- الخضراوات:

7- عصير البنجر: