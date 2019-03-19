بالصور| عرض "ديور" في الشرق الأوسط للمرة الأولى.. كيف كانت إطلالات النجمات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

انطلق أول عرض أزياء لدار الأزياء الفرنسية ديور Dior، في الشرق الأوسط، بدبي، أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من نجمات الفن والإعلام، بينهن يسرا ومنى زكي وميس حمدان وسيرين عبدالنور ونيللي كريم.

وتألقت النجمات ببعض الإطلالات التي جاءت مناسبة وموفقة بالنسبة لطبيعة الحدث، والبعض الآخر لم يُحسن الاختيار على الإطلاق، كما حرص عدد من النجمات على ارتداء ملابس تحمل اسم دار الأزياء Dior.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز إطلالات النجمات من عرض الأزياء، برأيك من أحسنت الاختيار؟

1- يسرا:

ظهرت البدل النسائية الكلاسيكية بشكل قوي على منصات العروض، وشاهدنا عديد من نجمات هوليوود على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار بتلك الإطلالة، ولكن لم تُوفّق النجمة يسرا في تلك الإطلالة، إذ ظهرت ببنطلون "ليجن" شفاف باللون الأسود، مع شيميز باللون الأبيض، وبليزر من اللون نفسه، ونسقت معه بوط مزين بالإكسسوارات.

2- منى زكي:

اختارت منى زكي ملابس كاجوال في عرض أزياء ديور، ولكن لم تتوفق أيضًا في اختيارها للتصميم، فإطلالة لم تتناسب مع طبيعية الحدث، وكان من الأفضل أن ترتدي فستانًا لتحصل على إطلالة كلاسيكية تناسب الحفل.

طلّت منى بجيب من الخامة الشيفون، مطبوع عليها الورود، ونسقت معها تيشيرت باللون الأسود مكتوب عليه عبارة عند منطقة الصدر باللون الأبيض، فتلك الإطلالة ضعيفة لطبيعة الحدث.

3- سيرين عبدالنور:

كعادتها، تختار دائمًا النجمة اللبنانية ما يتناسب مع جسمها ويجعلها تبدو كالملكة، وتألقت "سيرين" بفستان من خامة الشيفون، من درجات الأزرق الفاتح Baby blue، مع استخدام الدانتيل في التصميم ليضيف بعض من لمسات الأناقة على التصميم، ونسقت معه كلاتش بتصميم جديد ومبتكر من مجموعة ديور 2019.

واعتمد "سيرين" على اللوك الهادي في مستحضرات التجميل، فاختارت درجات النيود الهادئ التي جاءت مناسبة للون الفستان، مع اختيار تصفيفة الشعر المموج والانسيابي الذي يعطي جاذبية للإطلالة.

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4- ميس حمدان:

تألقت الفنانة ميس حمدان بفستان باللون الأسود والذي يعتبر من أكثر الألوان المسيطرة في الإطلالات الكلاسيكية، اختارته ليكون بطل إطلالتها، إذ جاء التصميم من خامة الشيفون المطبوع عليه الورود من عند منطقة الصدر، وموزع بشكل عشوائي على باقية الفستان، وارتدت معه حزام عريض باللون الأسود ليبرز رشاقتها.

واعتمدت على تصفيفة شعر الجرسون التي عادت بقوة من الثمانينيات، مع لمسات جريئة من المكياج إذ اختارت ستايل العيون السموكي وأحمر شفاه باللون الأحمر.

5- نيللي كريم:

اختارت "نيلي" إطلالة سوداء درامية، إذ تألقت بفستان باللون الأسود سادة، ونسقت معه بليزر من اللون نفسه، وكلاتش وحذاء من نفس لون الإطلالة، فضلت نيلي أن تكون إطلالتها رقيقة وناعمة تشبه شخصيتها.

6- إيميه صياح:

ظهرت الإعلامية اللبنانية إيميه صياح، بفستان فضفاض، يشبه تصميم العبايات، باللون الأسود والرمادي، نصف أكمام، استخدم فيه صيحة الكرانيش التي ظهرت بشكل كبير على منصات العروض في أسابيع الموضة العالمية.

واختارت حزاما عند منطقة الخصر ليبز رشاقتها، وكلاتش عصرية باللون البيج الفاتح، وحذاء باللون الأسود.

7- مريم أوزرلي:

اختارت النجمة التركية مريم أوزرلي فستانًا من خامة الشيفون اللامعة، من درجات البيج الفاتح المائل للذهبي، إذ جاء التصميم المنفوش من عند الذراعين، متواجد حزام عند منطقة الخضر والتي اعتمدت عليه أكثر من فنانة في إطلالتها.

كما أنها اختارت اللون البني الفاتح في لون شعرها والذي يعتبر من أحدث صيحات ألوان الشعر لهذا العام.

8- لارا إسكندر:

تتميز دائمًا باختيارها للتصميمات الفريدة وتتبع كل ما هو جديد، ظهرت بفستان من درجات البيج، إذ جاءت بطانة الفستان عبارة عن "كاش مايوه" من نفس درجة الفستان، والتصميم نفسه من خامة الدانتيل.

ونسقت معه حقيبة يد من اللون الأزرق الفاتح، من مجموعة ديور لعام 2019، وحذاء باللون الذهبي.