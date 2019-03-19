إطلالات ملهمة من نجمات تخطين الأربعين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - المرأة الأنيقة ملهمة في أيّ عمر، بخاصة وأنّ صيحات الموضة العصرية لا تقتصر على الشابات فحسب، وأكبر دليل على ذلك هي أناقة كثير من النجمات تخطين الأربعين بل والخمسين، ومازلن حديث صحافة الموضة.

النجمات اللواتي تخطّين الأربعين على وجه الخصوص، يحظين بثقة من متابعينهنّ، فهنّ لا يعتمدن الأزياء لمجرد أنها عصرية، بينما لكل منهنّ أسلوب ومذاق يميزها، لتلهم مجموعة من النساء لهنّ قوام وأسلوب قريب.



في السطور التالية نتوقف عند بعض الاطلالات التي تناسب المراة بعد الأربعين، من وحي اطلالات النجمات:

من أكثر النجمات الأربعينيات أناقةً، هي جنيفر لوبيز، التي احتفلت بخطوبتها رسميًّا من صديقها أليكس رودريغز. صحيح أنّ "لوبيز" تميل إلى الأزياء الجريئة التي قد لا تناسب النساء في الوطن العربي، إلا أننا اخترنا اطلالة مناسبة وملهمة، وهي البدلة. اعتمدت جنيفر لوبيز بدلة عصرية من الكتان، باللون الكاكي المائل إلى الزيتوني، وذهبت إلى تصميم مناسب لاطلالات النهار، حيث جاءت البدلة مكونة من سترة فضفاضة بقصة صدر مزدوجة، مزدانة بأزرار ذهبية، مع بنطلون من صيحة الـ paper bag المزودة بـ حزام يضم الخصر. انتعلت مع هذه البدلة العصرية، زوجًا من أحذية الكاحل المصممة بشرائط أمامية.



أما النجمة كاتي هولمز، فاخترنا من خزانتها صيحة الكارديغان الماكسي بألوان ربيعية ساطعة، والذي نسقته مع جينز بقصة مستقيمة، وتي شيرت عصري، وعززت أناقة اطلالتها بزوج من حذاء "المول". تعدّ هذه الاطلالة اختيارًا أنيقًا يعتمد تفاصيل كاجوال، لكنها مناسبة لامرأة تخطت الأربعين.



مصممة الأزياء الإنكليزية فيكتوريا بيكهام، هي واحدة من الشخصيات الملهمة في عالم الموضة، ليس فقط لأنها صاحبة دار أزياء راقية، بينما لأنها تتمتع بأسلوب فريد يميل إلى الاختيارات العملية، فهي ملهمة لأيّ امرأة تبحث عن اطلالات تناسب العمل. اخترنا من خزانتها تنورة ميدي من الجلد الأسود مع كنزة برقبة تناسب الطقس الحالي. انتعلت فيكتوريا بوت عنابيًّا بعنق طويل، ذهب باطلالتها إلى أقصى درجات الأناقة.

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اختارت سارة جيسيكا باركر اطلالة مونوكروم باللون الأسود، مكونة من تنورة ميدي مكسرة مع توب بفتحة صدر V، ورغم أنها اطلالة قاتمة، إلا أنها تشعّ أنوثة وتناسب امرأة في هذا العمر.

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