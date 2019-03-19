النجمات العربيات يخطفن الأنظار في عرض ديور في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - أقامت دار “ديور” Dior عرضاً كبيراَ لمجموعتها الخاصة بالهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2019 في دبي، حيث نقلته بالكامل من باريس ولهذه المناسبة تم تشييد خيمة سيرك كبيرة لتخدم فكرة العرض المستوحاة طبعاً من أجواء السيرك، وقد حضر العرض عدد كبير من النجمات العربيات ومن الانفلونسرز أيضاً، وقد شاهدناهن باطلالات رومانسية حالمة وبتصاميم حملت توقيع دار ديور Dior وقد بدون غاية في الأناقة والتميز واليك بعض الأمثلة.





نيللي كريم في اطلالة باللون الأسود من ديور:



تألقت نيللي كريم في اطلالة راقية باللون الأسود وكان عبارة عن فستان ميدي باللون الأسود اختارته من مجموعة الدار، نسقت معه بليزر من الجلد باللون الأسود أيضاً واكسسوارات أنيقة عبارة عن حقيبة كلاتش وحذاء كلاسيكي كعب عالي.



سيرين عبد النور رومانسية في فستان من الدانتيل:



شاهدنا سيرين عبد النور في اطلالة رومانسية لافتة اختارته فيها فستان ماكسي من الدانتيل باللون الأزرق الرمادي، بياقة عالية وأكمام متوسطة الطول، وقد نسقت معه صندل كعب عالي باللون الذهبي وحقيبة يد من “ديور” Dior.







ميس حمدان في فستان ماكسي معرق بالورود:



شاهدنا ميس حمدان في اطلالة مميزة جمعت فيها بين الأناقة والعصرية حيث اختارت فستان ماكسي من قماش التول المطرز برسومات الورود، مع حذاء كاحل كعب عالي باللون الأسود وحقيبة يد باللون الذهبي من ديور Dior وزينت خصرها بحزام عريض من الجلد.



كارن وازن في اطلالة شبابية في فستان معرق:



الفاشينيسا كارن وازن اختارت اطلالة لافتة للعرض، حيث اعتمدت فستان ماكسي معرق بأكمام طويلة وقصة مع تنورة كلوش من ديور Dior زينت خصره بحزام عريض من الجلد، وأكملت اللوك بحقيبة يد ومجوهرات مميزة حملت توقيع الدار أيضاً.

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ايميه صياح في فستان أسود ناعم:



اختارت ايميه صياح اطلالة ناعمة مثل العادة كانت عبارة عن فستان ماكسي باللون الأسود، زينت خصره بحزام معدني باللون الذهبي، وقد أكملت اللوك بصندل كعب عالي وحقيبة يد مميزة باللون الأبيض من “ديور” Dior.



شاهدي اطلالات النجمات اللافتة في عرض دار ديور Dior الذي أقيم مساء أمس في دبي واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لك.

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