حقيبة بيلا حديد المتوقع رواجها خلال الربيع .. بادري باقتنائها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - عندما تعتمد عارضة الأزياء بيلا حديد أيّ صيحة، يكون مؤشرًا استباقيًّا على رواجها، بخاصة الحقائب والأحذية، لاسيما وأنّ أزياءها الجريئة يصعب تقليدها.

ويقف وراء أناقة بيلا حديد في موضة الشارع بهذا الشكل، مصمم الأزياء الشهير Mimi Cuttrell ، الذي يقف وراء جميع اطلالاتها المميزة. ظهرت بيلا حديد في شوارع باريس، باطلالة بيج من الرأس إلى أخمص القدمين، ورغم تفاصيلها الكلاسيكية التي تمثلت في قميص مستوحًى من تصميم السترات بصدر مزدوج، مع بنطلون بأرجل واسعة، وانتعلت حذاءها الرياضي الضخم الذي لا تستغني عنه في الشهور الأخيرة، أما الحقيبة فجاءت من جلد التمساح مع تصميم كلاسيكي أنيق.



حقيبة جلد التمساح الهبة الجديدة من جلود الحيوانات

في حين شهدت صيحة نقوش الحيوانات، وبخاصة النمور والثعابين رواجًا ضخمًا خلال الشتاء، يبدو أنّ هناك أشكالًا أخرى من هذه الصيحة الجريئة، ستصعد إلى واجهة الموضة بفضل الشخصيات المؤثرة، مثل بيلا حديد، منها جلد التمساح، والحمار الوحشي وجلد البقار أيضًا.

حقيبة جلد التمساح ليست اختيارًا حديثًا، بينما كانت قد ظهرت من قبل، ولكنها ظلت محصورة في التصاميم الكلاسيكية وأحجام الحقائب الكبيرة، إلا أنّ الجديد في 2019 هو ما ظهرت به بيلا حديد، حيث اختارت حقيبة صغيرة الحجم، ومزدانة بسلسلة مستوحاة من المربعات المميزة لجلد التمساح.



أفكار لانتقاء حقيبة التمساح بستايل كاجوال

خلال أسابيع الموضة السابقة والتي ضربت عواصم الأناقة في العالم، مثل نيويورك وباريس وميلانو، احتلت حقيبة جلد التمساح جزءًا من اختيارات أيقونات الموضة، واللافت أنّ الماركات العالمية مزجت التصاميم العصرية، مثل الحقائب الدائرية والمستطيلة، وغيرها من الأشكال الهندسية، مع صيحة جلد التمساح، لتعطيها روحًا جديدة تجعلها اختيارًا يناسب جميع الاطلالات في الربيع.

كذلك ظهرت حقيبة جلد التمساح بألوان ساطعة، على عكس ما كانت منحصرة قبل ذلك بين الألوان الحيادية، فظهرت في اللون الأصفر والبرتقالي، لكن تظل درجات البيج والبني هي الأكثر أناقة.

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