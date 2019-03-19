مدونة الموضة المحجبة مروة حسن تلهمكِ إطلالات مميزة للمرأة الطويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - تمتلك مدونة الموضة مروة حسن ما يفوق المليون متابع عبر حسابها الشخصي على انستقرام، غالبيتهم من الصبايا اللواتي يستلهمنَ اطلالاتهنّ المختلفة، التي لطالما تعبّر عن ذوق الفتاة العربية، كما أنّ مروة تتمتع بطول قامة، وتُعتبر من صاحبات الوزن المتوسط، لهذا فهي تعبّر عن الكثير من الفتيات بعالمنا العربي، وقد اخترنا لكِ بعض اطلالاتها لتبرزي طولكِ ورشاقتكِ.





تعتمد مروة حسن بشكل كبير على البناطيل الواسعة بشكل كبير، وهي من التصاميم المثالية التي تناسب الصبايا طويلات القامة بشكل كبير، كما تجعلكِ تبدين أنحف.

اختارتها مروة بألوان مختلفة زاهية وداكنة، بالإضافة إلى البناطيل المخططة بالطول التي تُبرز رشاقتكِ وطولكِ معًا، نسقتها مع المعاطف الطويلة، أو الجواكيت الملونة.





الكارديغان الطويل هو أسلوب مروة لـ اطلالة محتشمة وجذابة، فمع البناطيل الواسعة يُعتبر أنيقًا ومميزًا، بخاصة عندما تختاره بألوان حيادية وداكنة، كاطلالتها بالبنطلون الأسود مع الكارديغان البني الشامواه.





الجاكيت الجينز الطويل أساسي بخزانة المحجبات، لهذا تعتمد عليه مروة بشكل كبير، تنسقه مع البناطيل المخططة بالطول لـ اطلالة كاجوال وعصرية، مع توب أسود.





البدل الكلاسيكية ستكون خيارًا أنيقًا للمرأة الطويلة، بخاصة إذا اخترتِها مع حزام الخصر الذي يُبرز رشاقتكِ وبالتالي تبدين أطول، كالبدلة باللون البينك الجريء، مع لفة حجاب باللون الأبيض التي اعتمدتها مروة حسن.

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لفتنا أيضًا طريقة اختيارها للـ أحذية ذات الكعب السميك، لتبدو مريحة وكذلك أنيقة وعملية، كما أنها تركز على الألوان الجريئة كالميتالك واللون الأحمر.

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