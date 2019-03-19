طريقة وضع مكياج برونزي بـ 4 خطوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - مهما تغيّرت صيحات الموضة، يبقى مكياج برونزيّ اختيار مناسب لكلّ ألوان البشرة، وللبشرة الحنطية تحديداً التي تتميّز بها نساء المنطقة العربيّة.

اخترنا لذوات البشرة الحنطية مكياج برونزيّ بـ 4 خطوات بألوان بنيّة مائلة إلى اللون النحاسيّ.



خطوات مكياج برونزيّ:

ترتكز ألوان مكياج العيون على 4 ألوان متداخلة من درجات البنيّ لتمنح العيون إطلالة ساحرة وهادئة، أمّا حمرة الخدود باللّون الخوخيّ مع هايلايتر برونزيّ، وأحمر الشفاه باللّون البنيّ اللّامع.



1- في الخطوة الأولى يضاف لونان من ظلال العيون الفاتح: الأوّل هو الكريمي الصريح مع البنيّ الفاتح، يطبّق الكريمي على الجفن، ثمّ البنيّ فوقه على شكل هلالفي الزاوية الخارجية للعين.



2- بلون بودرة الكاكاو او البني المحمر يأتي اللّون الثالث برسمة نصف دائريّة أسفل عظمة الحاجب، ولا تنسي ان ترسمي خط ايلاينر رفيع بالظلال على خط الرموش العلوي وموهييه وادمجيه مع الظلال البني.





3- ثمّ يطبق اللّون النحاسيّ الذي يحتوي على حبيبات لامعة لإطلالة برّاقة وعيون بارزة بوضوح على ثنية العين المتحركة.



4- اختارت خبيرة المكياج تطبيق الكحل البني داخل العين مع رسم خطّ أسفل العين بظلال من لون الكاكاو لاستكمال الإطلالة وحماية الكحل من التسرّب.



5- أخيراً تطبّق الماسكارا أو الرموش الصناعيّة حسب الرغبة.



6- بعد الانتهاء من مكياج العيون، توضع حمرة الخدود باللّون الخوخيّ الداكن مع هايلايتر برونزيّ.



7- أمّا أحمر الشفاه جاء بدرجة من البنيّ الفاتح مع لمعة بسيطة.

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