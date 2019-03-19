أسباب تراكم الجلد الميّت حول الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - يظهر الجلد الميّت حول الأظافر نتيجة تعرّضها بشكل زائد للماء أو المواد الكيميائية، ما يفقدها مرونتها فتُصاب بالجفاف.

وقد يكون السبب في ظهور هذه المشكلة ناتج من نقص في بعض فيتامينات الجسم، لذا عليك إجراء بعض الفحوصات اللازمة في حال كان ظهور الجلد الميّت حول أظافرك أمر متكرّر أو مبالغ به.

كما يظهر الجلد الميّت حول الأظافر نتيجة نظام غذائي سيء، خالٍ من الفيتامينات التي يحتاج إليه الجسم ليبقى صحياً.



وصفات طبيعية للتخلّص من الجلد الميّت حول الأظافر

- افرغي بعض الكبسولات من الفيتامينن E في ملعقة صغيرة وضعيها في وعاء نظيف وجاف. أضيفي إليها ملعقة من زيت الجوجوبا وبضع قطرات من زيت شجرة الشاي. استخدمي خليط الزيوت هذا لتدليك المناطق المصابة بالجفاف يومياً قبل النوم.



- تناولي كمية من بذور الكتان واطحنيها جيداً ثمّ وزّعيها بكميّات وفيرة حول أظافرك وارتدي قفازات قطنية واتركيها منقوعة لمدة ساعة أو حتى بإمكانكِ أن تتركيها منقولة طوال الليل حسب حاجتكِ إلى ترطيب المنطقة المصابة. اغسلي يديك بغسول بتركيبة الكريم الناعمة للتخلص من بقايا البذور المطحونة.

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- ضعي ملعقة من الغليسيرين في وعاء نظيف وجاف وأضيفي إليه بضع قطرات من عصير الليمون. دلّكي أظافرك ومحيطها بهذا الخليط، فهو يساعد على ترطيب الجلد ومعالجة الأظافر من مشكلة الإصفرار.