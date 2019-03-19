خلطة طبيعية سريعة لتطويل الشعر وتكثيفه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - تشتمل المكونات الطبيعية على فوائد كثيرة للشعر، حيث تعمل على تطويله وتكثيفه، لتنعمي بشعر كثيف وطويل بعيداً عن المنتجات التجارية الكثرة الموجودة في الأسواق، والتي تحتارين أحياناً كثيرة في اختيار الأفضل من بينها.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك خلطة طبيعية سهلة وسريعة، تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه.



مكونات الخلطة

- نصف كوب من اللبن الزبادي.

- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.



طريقة التحضير

في البداية، يجب أن يكون عصير الليمون الحامض طازجاً. لذلك، اعصري نصف ليمونة واحتفظي منها جانباً بملعقتين كبيرتين. من ثم، اخلطي ملعقتين عصير الليمون مع اللبن الزبادي في شكل جيد، الى أن يمتزجا جيداً. بعدها احتفظي بالخلطة في عبوة نظيفة.



كيفية التطبيق

قومي بتطبيق خلطة الليمون واللبن الزبادي على كامل شعرك، من جذوره حتى أطرافه، وعلى فروة رأسك أيضاً. من ثم، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطّفيه جيداً بالماء الفاتر.

طبقي هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

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