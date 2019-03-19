كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - من المعروف عن نادين نسيب نجيم جرأتها المطلقة في إطلاق صيحات شعرها ، واعتمدت مؤخراً تسريحات شعر الكاري ، بعد ما ظهرت في العديد من الصور بهذا اللوك.



مهنياً كلنا يدرك ثمتيل نادين نجيم الرائع، أما جمالياً فهي النجمة صاحبة الجمال العربي بامتياز القادرة على إطلاق الصيحات الجمالية خاصة قصات الشعر المختلفة والعصرية.

تفاجأ نادين نسيب نجيم جمهورها بتسريحات شعرها الذي تعودنا عليه طويلاً منذ شهرتها، الا انها اختارت التغيير واعتمدت تسريحات شعر الكاري ، ثم عادت واعتمدته متوسط الطول.

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نعرض لكم أجمل صيحات و تسريحات شعر الكاري على طريقة نادين نجيم .

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