انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية تعتقل "رئيساً أسبق" لهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:54 صباحاً - اعتقلت الشرطة الأمريكية، مساء الاثنين، رئيس البيرو الأسبق أليخاندرو توليدو، وهو مخمور في مطعم بمقاطعة سان ماتيو جنوبي سان فرانسيسكو.

وأكدت وزارة خارجية البيرو، في بيان على حسابها بموقع "تويتر"، أن رئيس البلاد الأسبق توليدو قُبض عليه في الولايات المتحدة بعدما ضبطته السلطات مخموراً.

وقالت الوزارة: "وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة، فإن ما قام به الرئيس السابق لا يستدعي عقوبة السجن فترة أطول".

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وأوضحت الوزارة أن توليدو، المتهم بالفساد، أُخلي سبيله من سجن ريدوود سيتي، صباح الاثنين، بعد تواصل قنصلية البيرو مع الجهات المعنية.

وبينت أن اعتقال توليدو لا علاقة له على الإطلاق بإجراءات التسليم الجارية بين البلدين، في إشارة منها إلى مطالبتها واشنطن بتسليم توليدو.

وكان توليدو قد انتقل للإقامة بالولايات المتحدة بعد اتهامه في البيرو بقبول 20 مليون دولار رشوة على دفعات، من شركة إنشاءات برازيلية خلال فترة رئاسته بين 2001 و2006، في حين ينفي هو جميع الاتهامات المنسوبة إليه.