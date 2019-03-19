بالفيديو| ياسمين رئيس تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني بأغنية لعمرو دياب

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بعيد ميلاد صديقتها الممثلة دينا الشربيني، من خلال مقطع فيديو يجمعها بتطبيق "سناب شات"، والذي نشرته "رئيس" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ياسمين" و"دينا" خلال غنائهما أغنية "ده لو أتساب" للنجم عمرو دياب، مرفقة بعبارة "عيد ميلاد سعيد" باللغة الإنجليزية، وأغلقت التعليقات.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، وما يزيد عن 130 ألف مشاهدة، خلال الساعات الماضية.

وهذه المرة الثانية التي تجتمع في الفنانين في مقطع فيديو، يتضمن أغنية لـ"الهضبة"، ففي العام الماضي، صورت "رئيس" مقطع فيديو لـ"دينا الشربيني"، خلال مشاركتها في تحدي "الكيكي" على نغمات "شوقنا"، بدلًا من الرقص على نغمات "دريك".

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يذكر أن الفنان عمرو دياب تربطه علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني بدأت قبل عام تقريبا، وفق مصادر مقربة من الطرفين، ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته، وفي الجونة، وكثير من الأحداث الفنية.

ولم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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