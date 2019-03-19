بلقيس تحيي أول حفل نسائي في الإمارات

تستعد المطربة بلقيس لإحياء حفل خاص بالسيدات، وهو الأول من نوعه في الإمارات، وذلك في 21 مارس الجاري المقرر فيه الاحتفال بعيد الأم في "ياس ووتروورلد" بجزيرة ياس، وهو الحفل الأول المخصص للنساء فقط في الإمارات، حيث بدأت الاستعدادات له من خلال تجهيز مجموعة أغنيات ستكون مفاجأة للجميع.

وحسبما ذكرت "النهار" اللبنانية، كانت بلقيس أحيت حفلا في القرية العالمية الجمعة الماضي، برفقة فرقتها الموسيقية التي وصفتها بالأفضل في الخليج وقريباً في الوطن العربي، وقدّمت مجموعة من الأغنيات التي أعدّتها.

ولم تتوقّف بلقيس عن المزاح المتواصل مع الجمهور والتحدث معهم خلال الحفل، ومن المفارقات والمفاجآت التي قدّمتها بلقيس خلال الحفل، مناداتها على زوجها سلطان الذي كان في الكواليس ليخرج إلى جانبها على خشبة المسرح، إلاّ أنه وقف على طرف المسرح محيياً الجمهور، فقدّمت له باسمها واسم ولدها تركي أغنية.

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