بالصور|"القومي للمرأة" ببني سويف يقيم الحفل الختامي لكفاح السيدات

أقام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي، الحفل الختامي ﻹحتفالات المجلس القومي للمرأة بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، وذلك بحضور المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، ونرمين محمود، مقررة فرع، وميرفت ميشيل، وعلي بدر عضوي مجلس النواب.

وأكد المحافظ في كلمته على دور المرأة المحوري في النهوض بالمجتمع المصري، وأن هذه الفترة تشهد مشاركة للمرأة فاعلة ومتنامية، وتحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال، خاصة في مجال تمكين المرأة سياسيا، والذي ظهر بشكل كبير في أخر تشكيل للحكومة الذي ضم 8 وزيرات، ومنصب محافظ، و5 نائبات للمحافظين، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها ، منوها عن حرصه الدائم على تشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، ضاربا المثل بديوان عام المحافظة والذي يوجد به سيدات يشغلن وظائف قيادية ويشاركن في إدارة العديد من الملفات الهامة والحيوية.

كما بعث المحافظ رسالة عرفان وتقدير لكل أم أو زوجة شهيد، والتي ضربت أروع الأمثلة فى قيم التضحية وقدمت عن طيب خاطر أغلى مالديها، واستعرضت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس، إنجازات ومجهودات المجلس في خدمة قضايا المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية في مختلف المناحي والأنشطة والبرامج التدريبية والتثقيفية التي تم تنفيذها على مستوى المحافظة، وامتدادها إلى كل قرى بني سويف، مشيدة بدعم وتشجيع المحافظ لهن ودعمه لمجهودات المجلس وتوجيهاته بالتيسير لتنفيذ كافة الفاعليات والأنشطة الرامية لتحسين وتمكين المرأة في إطار إستراتجية 2030 في هذا الشأن.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم عددا من النماذج الإيجايبة والناجحة للسيدات بالمحافظة.

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