بالصور| "قومي المرأة" ينظم مبادرة "أسيوط بلا أمية"

عقد المجلس القومي للمرأة فرع محافظة أسيوط احتفالية المرأة المصرية في 100 عام تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية" بمشاركة 500 فرد.

وضم الحفل حضور السيد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعه أسيوط، وسناء السعيد عضوة المجلس القومي للمرأة العامة، ومروه ممدوح كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأه بأسيوط، وبعض قيادات المحافظة.

وأشارت سناء السعيد عضوة المجلس القومي للمرأة بكلمتها أن المرأة كانت ضلعاً مهماً ً في نجاح ثورة 1919، وقدمت أول شهيدة حميدة خليل واستمرت مسيرة المرأة بشكل أكثر تنظيماً بتشكيل اول اتحاد نسائي بقيادة هدى شعراوي.

وعددت "السعيد" الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إنها حصلت على 15٪‏ من مقاعد البرلمان و25٪‏ من الحقائب الوزارية.

Advertisements

​