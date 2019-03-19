صيحة "الجيب" تسيطر على موضة فساتين العروس في 2019

رغم أنها تشكل تفصيل بسيط في الملابس، لكن للجيب الصغيرة دور مهم ولمسة خاصة تتطورت عبر الوقت. في البداية اعتادت النساء على وجود الجيب بالبنطال بشكل خاص أكان جينز أو غيره وبات الانتباه لشكل الجيب أمر أساسي لإبراز مفاتن الجسم بطريقة ملائمة. تتطورت هذه الصيحة شيئاً فشيء وفي الفترة الأخيرة وبشكلٍ غير متوقع ومفاجئ، دخلت الجيب في تصاميم السهرة الطويلة واليوم نراها في فساتين العرايس.

من أهم الأمور التي تبحث عنها العروس خلال حفل زفافها هو الشعور بالراحة. لذلك لبّت صيحات الموضة طلبها من خلال إضافة لمسة عصرية وحديثة على تصاميم فساتين الأعراس تتمثل بالجيب الجانبية. تفصيل صغير واكب التطوّر في مجال تصميم فستان الزفاف بوقت ارتكزت الموضة على الابتعاد عن الكلاسيكية واعتماد إطلالة عصرية ومرحة. رغم الثورة التي ولدتها هذه الصيحة في الفترة الأخيرة، هذه الصيحة ما زالت مستمرة وبقوّة وبرزت في عروض مجموعات عرايس خريف 2018 وربيع 2019.

من اللافت أيضاً أنه مهما كانت قصة فساتين الزفاف، القماش أو الألوان، باتت الجيب تتماشى مع كافة الأساليب، فإدخالها على التصاميم لم يعد يتطلب معايير معينة. هذه الصيحة تمنح العروس لوك أنيق وعمليّ بالإضافة الى إطلالة شابة. كما تمزج في بعض التصاميم الرومانسية والنظرة العصرية، للإبتعاد قليلاً عن نمطية تصاميم الأعراس الكلاسيكية. فضلاً عن ذلك، تأتي هذه الجيب بأشكال وستايلات مختلفة، منها مخفي أو بارز، مطرز أو بسيط، كبير أو الصغير.

في الإطار نفسه، من الممكن إستعمال الجيب في فساتين الأعراس لأغراض وظيفيّة، تتعدى مهمة تعزيز جمال الفستان لتصل إلى وضع التلفون، المحارم أو حتى أحمر الشفاه وأغراض المكياج. وعندها تكون الجيب بديلاً لحقيبة اليد الصغيرة.

فضلاً عن ذلك، وفي حال اخترتِ فستان زواج مع جيب يمكنكِ وضع يديكِ في الجيب بكل بساطة واستخدام هذه الوضعية في التصوير كطريقة جديدة للتخلي عن وضع اليدين على الخصر. وبهذه الطريقة تظهر يداكِ بشكلٍ أنحف وأشدّ وتتخلصين من الصور الروتينية لتبدي أحلى عروس.

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