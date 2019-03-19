"بوتيغا فينيتا" تطرح حقيبة "ذا باوتش" في الأسواق العالمية

في هذا الموسم، تقدم بوتيغا ڤينيتا حقيبة ذا باوتش، أحد تصاميم المدير الإبداعي للعلامة التجارية دانييل لي. تتميز الحقيبة الضخمة بطيات ناعمة من الجلد تغلف الإطار الجامد بالكامل وتمنحه شكلاً مستديراً ضخماً.

تتوفر حقيبة ذا باوتش بثلاثة تصاميم مختلفة ولوحة ألوان تضم ظلالاً طبيعية وألواناً مشبعة ولامعة. تُبرز حقيبة ذا باوتش المصنوعة من المخمل والإنترشياتو العلامة الفارقة لـ بوتيغا ڤينيتا المتمثلة بنسيج الإنترشياتو وجلد العجل فائق النعومة. تتكون حقيبة ذا باوتش ذات اللون الكريمي من الجلد الناعم، في حين أن حقيبة كوكو سوبل مصنوعة من أربعة جلود يتم صنعها بدقة لتحقيق استمرارية المقاييس.

تتوفر الحقيبة في نسخة أصغر، تسمى ذا باوتش 20 بعد قياس طولها. يتم تقديم هذا النمط بمزيج من المخمل وجلد العجل والإنترشياتو وبجلد العجل كريمي اللون وبنمط كوكو سوبل. يمكن استخدام هذة الحقيبة الجلدية الصغيرة الاستثنائية بسهولة باعتبارها كلاتش صغير أنيق، يمكن حمله تحت الذراع أو باليد، أو كحقيبة عملية لتنظيم الضروريات الصغيرة.

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