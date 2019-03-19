أحدث صيحات مكياج العيون لعروس 2019

مكياج العيون بالنسبة للعروس، يُعتبر هو الأهم على الإطلاق، إذ يلعب دورًا كبيرًا في شكل وجهها، لهذا عزيزتي العروس تحتاجين إلى إبراز جمال عينيكِ بأحدث صيحات مكياج العيون لعروس 2019 ، لاطلالة ملهمة وجذابة بيوم أحلامِك.

مازالت الدرجات الترابية متربعة على عرش الموضة، بخاصة وأنها تناسب كل ألوان البشرة، لهذا لن تقعي في حيرة إن وقع اختياركِ على هذه الدرجات، اعتمديها بألوان البيج والبني مع تدرجات مختلفة في اللون.

الدرجات الميتالك اللامعة ستكون بمثابة عامل مساعد مع درجات ظل الجفون التي تختارينها بحسب ذوقِك، على سبيل المثال إذا اعتمدتِ ظلّ الجفون للألوان الترابية، فاعتمدي لمسة برونزية أو ذهبية لامعة كطبقة أخيرة تضيء عينيكِ.

ظل الجفون الوردي، يمكنكِ اعتماده إن كنتِ تميلين لأجواء المخمل الناعمة، وعادة ما تميل له الصبايا صاحبات الملامح الرقيقة، مع أحمر الخدود الوردي أيضًا، ولا بأس إن اعتمدتِ لمسة من الميتالك اللامعة بالدرجات ذاتها، وغلوس لامع.

الأيلاينر من الصيحات التي عادت من جديد بالسنوات الأخيرة، بخاصة رسمة عيون القطة، التي تناسب مكياجكِ الناعم والأنثوي، كما أنها تمنح العين اتّساعًا. كما يمكنكِ اعتماد الأيلاينر الملون كالذي شاهدناه بـأسبوع الموضة للعروس لعام 2019، للمسة مختلفة وغير تقليدية.

الأبيض داخل العينين، كان مرتبطًا أكثر بمكياج الصبايا العادي، لكن يمكنكِ اختياره بمكياج العروس، كما أنه يكون مميزًا مع الإضاءة بـ حفل الزفاف، ويضيء وجهكِ وعينيكِ.

Advertisements

كما ننصحكِ عزيزتي أن تطبقي الصيحات الرائجة لكن من المهم أن تناسب ذوقِك، والأهم أن يكون مناسبًا لشكل وجهكِ ولون بشرتِك، حتى تكوني بأفضل اطلالة لديكِ يوم الزفاف.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرفي على أبرز صيحات "مكياج العيون" في الشتاء

تعرّفي على أحدث صيحة لمكياج العيون هذا الموسم