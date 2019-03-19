انت الان تتابع تفاصيل خبر قمة "إن فلو" تجمع مشاهير التواصل الاجتماعي حول العالم في الدوحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 صباحاً - تستضيف الدوحة قمة منتدى "إن فلو" التركي، التي تجمع مشاهير صانعي المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة في ملايين الأشخاص حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنعقد القمة، التي ينظمها منتدى "إن فلو"، بمشاركة 70 من المشاهير، على مدار ثلاثة أيام، في الفترة ما بين 20 و23 مارس الجاري.

وفي حديثه لوكالة "الأناضول"، قال الناشط التركي أمرة جَلان، الشريك المؤسس في هذه الفعاليات: إن "القمة تنعقد في ظل إدراك واضح لقوة الإعلام الاجتماعي في التعريف بالدول والمؤسسات".

ولفت جلان الذي وصف القمة بالفريدة من نوعها في مجال الإعلام، إلى أن "القمة تأتي بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهيئة السياحة القطرية، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة".

وذكر جلان أيضاً أن "القمة من أولى الفعاليات التي تشجع على الأساليب الحديثة في التسويق من خلال المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".

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وتابع قائلاً: "تتيح القمة للعلامات التجارية في قطر ووكالاتها وممثلي مختلف القطاعات، الاستفادة من إمكانات هذا النمط الحديث من التسويق المؤثر".

من جانبه، قال أفشين آفجي، شريك مؤسس في قمة "إن فلو": إنها "تهدف في الأساس إلى تعزيز التعاون بين صُناع المحتوى على منصات التواصل بجميع أنحاء العالم، والعلامات التجارية ورجال الأعمال القطريين، والترويج لقطر كوجهة سياحية".

وأضاف: إن "النسخة الأولى من القمة العام الماضي (انعقدت بالدوحة) شهدت تفاعلاً من الإعلام الاجتماعي، ومن خلال المشاهير تم التفاعل مع 82.5 مليون شخص على 60 حساباً يديرونها".

وأوضح أن "القمة تلفت النظر إلى قطر التي أصبحت وجهة مهمة والتي ستستضيف مونديال كرة القدم 2022؛ وهي فرصة كبيرة للدوحة للتعريف عن نفسها من خلال مشاهير العالم".

وشدد في السياق ذاته على أن "القمة ستكون فرصة للقاء الشركات والمؤسسات مع المشاهير؛ بالإضافة إلى عدد من ورش العمل والندوات".

ومن أبرز المشاركين في القمة ميكي تينازاس، وأريان زماني، وكات كريستيان، وتشيلسي وايت، وفيرونيكا كرافشوك، ويي تاو، وجوليا دوبينينا، وهارجيندر سينغ.