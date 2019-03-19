حساسية الأنف تقترن بالحساسية المختلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أوردت مجلة "ناتور آرتست" الألمانية أن حساسية الأنف غالبا ما تقترن بالحساسية المختلطة؛ فالمريض الذي يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح الأشجار والنباتات، غالبا ما يعاني أيضا من حساسية تجاه أطعمة معينة، وذلك نظرا لتشابه مسببات الحساسية.

وكمثال على ذلك: المريض، الذي يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح شجرة البتولا، غالبا ما يعاني من حساسية تجاه التفاح أيضا.

وتتمثل أعراض الحساسية في احمرار الجلد والحكة واحمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية وضيق التنفس.

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وأشارت المجلة المعنية بالطب البديل إلى أنه لا يتعين على المريض الاستغناء التام عن هذه الأغذية، وإنما يمكنه تناولها باتباع بعض التدابير، مثل تقشير التفاح؛ نظرا لأن مسببات الحساسية تقع تحت القشرة مباشرة.

كما أن مسببات الحساسية الموجودة في التفاح لا تتحمل الحرارة؛ لذا يمكن للمريض تحمل التفاح عند طهيه أو عندما استخدامه في إعداد المخبوزات.

وبشكل عام يمكن تحمل الثمار الناضجة بشكل أفضل من الثمار غير الناضجة.