نصائح لبلوغ الطفل الطول المناسب.."النوم والتغذية والأعمال المنزلية"

تساعد التغذية السليمة، على بلوغ طول الطفل أقصى حد ممكن، حسب جيناته الوراثية، وتبدأ تغذية الطفل منذ فترة الحمل، وتغذية الأم تؤثر على طول الطفل بعض الولادة، قدم موقع "Authority Nutrition"، مجموعة من الأغذية التي تساعد في زيادة طول الطفل منها:

كوب حليب يوميًا

أن تناول الحامل كوب حليب يومياً يساعد على تعزيز مخزون جسمها من الكالسيوم، وتوفير فرصة جيدة للطفل لينمو طوله إلى الحد الأقصى، وأن تأثير تغذية الأم أثناء الحمل يؤثر على احتمالات الطول حتى عندما يكبر الطفل.

يحتاج الطفل بين عُمر سنة و3 سنوات إلى 700 ملي من الكالسيوم يومياً، وبين سن 4 و8 سنوات إلى 1000 ملي من الكالسيوم، وبين سن 9 و18 سنة إلى 1300 ملى من الكالسيوم.

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ويوجد الكالسيوم في مصادر غذائية اخرى، مثل البيض، واللوز، والسبانخ والخضروات الورقية كالبروكلي، والموز، وبعض الأسماك وخاصة المعلّبة التي تحتوي على عظام مثل السردين والسلمون والمكاريل.

النوم والحركة

ولضمان نمو طول الطفل إلى الحد الأقصى يحتاج إلى النوم الساعات المطلوبة، أن ينام الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة بين 10 و13 ساعة يومياً، وفي مرحلة المدرسة بين 10 و12 ساعة في اليوم، وفي مرحلة المراهقة بين 8 ساعات ونصف و9 ساعات ونصف كل يوم.

وتفيد الأدلة بأن الرياضة والنشاط البدني والتمارين الرياضية بمختلف أشكالها تعزز فرص الطفل في نمو طوله إلى الحد الأقصى الوراثي، كما تساعد الأعمال المنزلية على تحقيق الهدف نفسه.

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