التاريخ الأسري يهدد الطفل بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال الدكتور مارتن هولدر إن التاريخ الأسري يرفع خطر إصابة الأطفال بالسكري من النوع الأول؛ حيث تزداد احتمالية إصابة الطفل بالسكري من النوع الأول في حال إصابة كلا الوالدين بالسكري.

وأضاف أخصائي الغدد الصماء الألماني أنه يمكن التحقق من هذا الخطر من خلال إجراء اختبار للأجسام المضادة للسكري في الدم؛ ففي حال وجود اثنين من الأجسام المضادة على الأقل، فستزداد احتمالية إصابة الطفل بالسكري بشدة. ومع ذلك، يمكن أن يصاب الطفل بالسكري رغم عدم وجود أجسام مضادة في دمه.

وأوضح هولدر أن السكري من النوع الأول يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية؛ حيث يهاجم جهاز المناعة البنكرياس بدون سبب معلوم حتى الآن.

وتتمثل أعراض الإصابة بالسكري من النوع الأول في التعب المستمر وفقدان الوزن بدون مبرر والشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول وجفاف الجلد وانبعاث رائحة الأسيتون من الفم.