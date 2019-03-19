كيف تتخلص من آلام الظهر سريعا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال الدكتور ماركوس آيشلر إن آلام الظهر لا ترجع في معظم الحالات إلى سبب يتعلق بالظهر بشكل مباشر مثل الانزلاق الغضروفي، وإنما لأسباب أخرى كالتقدم في العمر والجلوس طويلا في العمل والبدانة وقلة الحركة والإجهاد النفسي.

وأضاف أخصائي جراحة العمود الفقري الألماني أنه يمكن في البداية مواجهة آلام الظهر من خلال ممارسة الرياضة مثل تمارين العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العضلات، بالإضافة إلى الوخز بالإبر الصينية أو العلاج بالسخونة أو البرودة، خاصة بالنسبة لموظفي العمل المكتبي لتعويض أوقات الجلوس الطويلة.

ومن المهم أيضا إنقاص الوزن بإتباع نظام غذائي صحي، مع الإقلاع عن التدخين والخمر، في حين يمكن مواجهة الإجهاد النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.

ولا يجوز تعاطي المسكنات إلا في حالة الآلام الحادة. وإذا لم تفلح هذه التدابير في محاربة آلام الظهر واستمرارها على مدار أسابيع، فيجب حينئذ استشارة الطبيب لتحديد سببها الحقيقي وعلاجه في الوقت المناسب.