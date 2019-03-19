بعد ثلاثة أعوام من الزواج، أقامت "منة.م" 29 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 1016/2019، من زوجها "أحمد.س" 31 عامًا، بعدما اكتشفت خيانته لها عن طريق أحد أصدقائه.
زواج عن حب ارتبطت به الزوجة بزوجها الثلاثيني، تروي "منة"، لـ"هن": "اتعرفنا عن طريق الإنترنت وحبينا بعض واتقابلنا وبعدها بفترة اتخطبنا وكان عندي مشكلة طول الوقت في شغله كمدرب مساج لأنه بيتعرف على ستات كتيرة لكن وقتها كنت بحبه وواثفة فيه وكان بيضحك علي بكلامه الحلو".
زواج استمر نحو ثلاثة أعوام وأسفر عنه إنجاب طفل والحمل بآخر قبل أن تقيم الدعوى: "اتجوزت وانتقلت معاه للحياة في شرم الشيخ وكنا مبسوطين الحمدلله لحد بعد ما خلفت ابني الأول ونزلت اشتغلت في فندق عشان أساعد في المصاريف وبدأت المشاكل بينا".
خلاقات بسبب الخيانة نشبت بين الزوجين بعد اكتشافها، توضح: "بعد ما نزلت الشغل بدأت أفهم الحكاية كلها وعرفت إنه مش بس مدرب مساج لكنه كمان بيتجوز الأجنبيات العواجيز عشان يصرفوا عليه ويدفعوله ودي مش مرة ولا اتنين ده من زمن كدا شوفته بعيني معاهم ولما واجهته، قال دي صداقات عادي، لكن اكتشفت إنه فعلا بيخوني ولما واجهته اعترفلي وقالي الحياة صعبة والدنيا كلها ماشية كدا وإنه بيحبني بس ده شغل.. مبقتش مصدقة نفسي جوزي شغال في الدعارة وبيبيع جسمه للأجانب.. طلبت الطلاق ورفض عشان الأولاد وأقامت دعوى الخلع".
كانت هذه تفاصيل خبر "منة" تطلب "الخلع" من "مدلك مساج": "شغال في الدعارة وبيبيع نفسه بالفلوس للعواجيز والأجانب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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