"سومة" سيدة من حديد تخطت إعاقات ابنتيها لتحصد لقب الأم المثالية

سيدة من حديد تخطت كل الصعوبات وتمكنت من اجتيازها، لم تقف عند مأساة فتياتها الصحية وخاصة الصغرى، بل ظلت تتخطاها واحدة تلو الأخرى حتى استطاعت أن تحصد لقب الأم المثالية عن جدارة، هي السيدة سومة زكي شريف، 55 عاما، حاصلة على دبلوم معلمين عام 1984 م، ومعلمة بمدرسة مناع خليل الابتدائية بمركز فارسكور الأم المثالية على محافظة دمياط أم لثلاث فتيات هن نيفين وسهام وسارة محمد محمد شريف.

تقول السيدة سومة، لـ"الوطن": "تمكنت بمساعدة زوجي من تربية الفتيات الثلاث على الأخلاق والعلم، اجتزنا كل الصعوبات التى واجهتنا بفضل الله، فالكبيرة نيفين 33 عاما، حاصلة على بكالوريس تجارة ومتزوجة وأم لمحمد 3 أعوام، والوسطى سهام 30 عاما، حاصلة على بكالوريس فنون تطبيقية واحدة ضمن العشرة الأوائل ومعينة بقصر الثقافة وهي أم لكل من رودينا تلميذة بالصف الأولى الابتدائي، ونبيل 4 أعوام، وأما سارة 19 عاما الصغرى فهى مصابة بضمور كامل في المخ واكتشفت إصابتها بتلك الإعاقة وهي بنت الـ40 يوما، وللأسف تعيش نجلتى على السوائل فحسب فهى مصابة بشلل رباعي".

وتتابع سومة قائلة: "نجلتى الكبرى اكتشفنا إصابتها بخلع في مفصل الركبة والحوض وأجرت 17 عملية وللأسف لم تؤتِ تلك الجراحات بجديد، فحالتها تحدث لواحد في المليون ولها قدم بسببها لا تعرف تركب أو تمشى عليها بصورة طبيعية حيث نعمل على توفير سيارة خاصة بها حال خروجها".

وتختتم سومة حديثها قائلة: "زوجي موظف سابق في ميناء، وحاليا على المعاش، وخلال حياتي عانيت الأمرين مع ابنتي الاثنتين المصابتين بإعاقات ولم أصدق نفسي حينما علمت باختياري كأم مثالية على محافظة دمياط، فشعرت بفرحة لا يمكن وصفها، ربنا عوضنى خير في الدنيا، وسارة هتعوضنى في الآخرة".

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