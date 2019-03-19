بينها إنقاص الوزن.. 10 فوائد صحية لـ"الرَدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي جودة: نخالة القمح أو "الرَدة" كما تعرف لدى الناس، هي القشرة الخارجية لحبوب القمح أوالشعير أوالأرز ولها فوائد متعددة للجسم، ويرتبط وجود الرًدة بالخبز البلدي و"العيش السن"، وتمتاز باحتوائها على الألياف الطبيعية المفيدة. لمزيد عن فوائد نخالة القمح.. اضغط هنا

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