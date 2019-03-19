أطلت المطربة ساندي، على جمهورها ببث مباشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ردت على متابعيها بطرق كوميدية.
وردت ساندي، على أكثر من رسالة من متابعيها بشأن قيامها بعمل عمليات تجميل، وسيليكون، حيث قالت "والمصحف ما فيه سيلكون، إنتم فاهمين غلط، دي خدودي ومعملتش ولا عملية تجميل".
وعن إصرار أحد متابعيها بأنها قامت بحقن "سيلكون"، ردت: "طيب يا أحمد يا زويل سيبنا لك إنت العبقرية".
كانت هذه تفاصيل خبر ساندي: لم أجرِ أي عمليات تجميل أو حقن سيليكون.. "دي خدودي والله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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