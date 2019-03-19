الأم المثالية في السويس: صنعت الصابون السائل في البيت لأصرف على أبنائي

قالت نعيمة محمود علي محمد ، الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الام المثالية بالسويس، إنها تولت تربية أبنائها الثلاثة منذ وفاة زوجها منذ أكثر من 30 عاما، حتى تخرجوا جميعهم من كليات.

وأضافت نعيمة لـ"الوطن"، أنها فوجئت بتقديم ابنها الأصغر "محمد" لها في مسابقة الأم المثالية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن ابنها أخبرها قبل إعلان النتيجة بشهرين عقب طلب التضامن الاجتماعي الأوراق الخاص بها وبأولادها الثلاثة .

وأوضحت "نعيمة" أنه عقب وفاة زوجها في أوائل التسعينات تقدمت بطلب إلى التضامن الاجتماعي بالحصول على معاش ضمان اجتماعي وحصلت على مبلغ 12 جنيها، بالإضافة إلى تصنيع الصابون السائل داخل المنزل وبيعه للجيران والأهل من أجل تربية أولادي.

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وأشارت إلى أنها كانت حريصة على دخول أبنائها الثلاثة الثانوية العامة ثم استكمال كلياتهم ، لافتة إلى أن ابنها الأكبر ياسر حاصل على لينساس آداب وابنتها الوسطى وابنها الأصغر تخرجا في كلية التجارة.

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