الامارات | جاكي شان: دبي مدينة تفي بوعودها

شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان: دبي مدينة تفي بوعودها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم العالمي جاكي شان، سعادته بالعودة مرة أخرى لدبي، بعد ثلاث سنوات من زيارته الأولى، لتصوير جانب من فيلمه «فان جارد» أو «Vanguard» للمخرج العالمي ستانلي تونغ، بالتعاون مع شركتي «شنغهاي ليكس إنترتينمنت» المحدودة، و«دبي الكاتراز»، بمشاركة نخبة من النجوم.

وخلال لقاء إعلامي نظمته اليوم لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، أعرب جاكي شان عن تقديره للدعم الكبير الذي وجده في دبي ومن كل الجهات التي شاركت بأسلوب احترافي وتعاون كبير في تهيئة الأجواء الملائمة لتصوير مشاهد الفيلم في مواقع متفرقة من دبي، وفي مقدمتها مدينة دبي للاستوديوهات ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وأكد النجم العالمي أن دبي مدينة تفي بوعودها، مقارنة بدول أخرى حول العالم لم يشر إليها بالاسم، قدمت العديد من الوعود الكبيرة لأفلام سابقة، وعندما وصل فريق العمل إلى تلك الدول لم يجدوا فيها أياً من تلك الوعود تتحقق.

ونوّه جاكي شان، الذي يُعد أحد أهم نجوم أفلام الحركة في تاريخ السينما العالمية، بالبنية التحية المتطورة للمدينة وما تملكه من مواقع متميزة تمثل أماكن مختارة للتصوير السينمائي، مشيراً إلى عزمه معاودة التجربة في المستقبل بتصوير مزيد من الأفلام في هذه المدينة التي وصفها بأنها «آسرة»، مشيداً بالمستوى الراقي لاستوديوهات دبي والتي تضاهي الأرقى عالمياً، وقال: «أنا متأكد أنني سأعود مراراً لدبي لتصوير مزيد من الأعمال، فخلال تنقلي في جنبات المدينة كل يوم، أراقب الأبنية والطرق والمواقع المختلفة التي يمكننا الاستفادة بها في تصوير مشاهد الحركة والتشويق التي تشكل تلك الأماكن مساحة جيدة لتنفيذها».

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جاء ذلك، خلال اللقاء الذي أقيم في مدينة دبي للاستديوهات للإعلان عن تفاصيل فيلم «فان جارد» أو «Vanguard» الذي يتم تصويره في دبي خلال الفترة من 26 فبراير الماضي وحتى 22 من الشهر الجاري، بالتعاون مع شركة «شنغهاي ليكس إنترتينمنت» المحدودة، و«دبي الكاتراز»، ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم بالإضافة إلى أكثر من 500 ممثل ثانوي.

وقال رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي جمال الشريف: «أصبحت دبي خلال السنوات الماضية محط أنظار العديد من شركات الإنتاج السينمائي العالمية، ومنصة حيوية لإنتاج العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج وحتى المواد الدعائية والإعلانية».

وقال المدير العام لمدينة دبي للاستديوهات ماجد السويدي: «يسعدنا أن تكون مدينة دبي للاستديوهات وجهة لهذه الأعمال الضخمة، وأن تقدم استديوهاتنا البنية التحتية المطلوبة لمثل هذا الإنتاج الضخم».

وأكد سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، أن اختيار النجم العالمي جاكي شان لدبي لتكون مقراً لتصوير أحدث أفلامه يعكس مدى الإمكانات والتسهيلات التي توفرها دبي لإنجاح صناعة الأفلام بمختلف أنواعها.