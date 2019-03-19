الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوادث

طالب سائقون بتشديد المخالفات على من يشتركون في حوادث بسيطة، ويصرون على البقاء في منتصف الطريق إلى حين قدوم دورية الشرطة، مشيرين إلى أنهم يدخلون في ازدحام خانق في الكثير من الأحيان، ويكتشفون لاحقاً أن السبب حادث بسيط، وكان بإمكان المشتركين فيه إزاحة مركباتهم إلى جانب الطريق، وترك المركبات تسير ضمن حركة طبيعية.

حفل

تداول روّاد مواقع تواصل اجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لحفل تكريمي، أقامته دائرة حكومية في دبي، وحضره فنانون ومشاهير وعارضات أزياء، وظهرت إحدى المكرّمات بثياب اعتبروها «غير لائقة»، خصوصاً أن الجهة صاحبة التكريم حكومية، وقالوا إنه كان عليها مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي في تنظيمها الحفل.

معطل

قال قارئ إنه لم يتمكن من استرداد نقوده من جهاز قياس الوزن والطول الموجود في جمعية الاتحاد التعاونية على شارع الوصل، بعد أن اكتشف أنه معطل، لافتاً إلى أنه استفسر عن الأمر من المسؤولين هناك، وأكدوا بدورهم تلقيهم شكاوى عدة بهذا الخصوص، إلا أنه لم تتم إزالة الجهاز من قبل الشركة المسؤولة.

Advertisements

تسوق

أفاد متسوقون بقيام أحد محال ملابس الأطفال المعروفة بعرض منتجاته على موقعه الإلكتروني بنسب خصومات تصل إلى 80%، لكن بعد وضعها في عربة التسوق لاستكمال عملية الشراء الإلكتروني يتغير السعر ونسبة الخصم، مطالبين بمراقبة عمليات البيع عبر الإنترنت.

دعم

طالبت أسر مواطنة في أبوظبي برفع الحد الأدنى لمتوسط الدخل المقرر للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي في الإمارة، للسماح لمزيد من الأسر بالتسجيل في البرنامج.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]