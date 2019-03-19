آداب واضحة خاصّة برياضة التزلج للاستمتاع بممارستها

التزلُّج، من الرياضات الأكثر شعبيَّة في الشتاء؛ وللاستمتاع بممارسة هذه الرياضة أصول تتمثل في الآتي:

• يجب التحلِّي بروح رياضيَّة أثناء ممارسة هذه الرياضة، ما يدلُّ على احترام الذات والآخرين.

• من الضروري ارتداء اللباس اللائق والمريح والخاص بهذه الرياضة، مع الإشارة إلى أنَّ سروال ارتداء الجينز قد يتسبَّب بمشكلات صحِّية، كالشدّ أو التمزُّق العضلي، مع الامتناع عن لفِّ الشال حول العنق أثناء التزلج.

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• يجب الالتزام بالوجود في الحلبة المخصَّصة للمحترفين أو المبتدئين، وفي حال الوصول إلى حلبات المبتدئين من الضروري تخفيف السرعة.

• للتزلُّج قواعد تشبه قواعد قيادة السيارة، تجنُّبًا للحوادث.

علمًا أنَّ الأولويَّة هي للفرد المتواجد في الأمام.

• من المُفضَّل تجنُّب استعمال الهاتف، أثناء التزلُّج، منعًا من التسبُّب بعرقلة الآخرين.

• لا بدَّ من احترام خطِّ الانتظار والتقيُّد به، إذ لا يمكن تجاهل من يقف أمامنا ولو حتَّى بثوانٍ.

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• من المفضَّل الامتناع عن التدخين، في حلبات التزلُّج.

• يحلو تقديم المساعدة لمن هم بحاجة إليها.

علمًا أنَّ لفتةً بسيطةً تعطي الثقة للآخر، خصوصًا إذا كان مرتبكًا عند التزلُّج للمرَّة الأولى.

• "الكافيتيريا" غالبًا ما تكون محدودة المساحة، لذا لا يمكن حجر الطاولات مسبّقًا.

ولا مانع من مشاركة الطاولة مع آخرين.

ومن الضروري تنظيف المكان، بعد الفراغ من الأكل والشرب، بغية تهيئته للقادمين الجدد.

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