تعرفي على "إتيكيت الجلوس على المائدة" لتناول الطعام

الجلوس على مائدة الطعام له آدابه ونظامه الخاص والذي يعرف بإسم " إتيكيت الجلوس على مائدة الطعام " وفي السطور التالية سنتعرف عليه كالتالي :

أولا : قبل الجلوس حول مائدة الطعام يجب مراعاه الآتي :

1- يجب عدم إحداث ضجة أثناء الجلوس إلى المائدة ، ويمكن الجلوس على الكرسي من جهة اليسار على أن تراعي الشخص الجالس إلى اليمين حتى لا تأخذ اتجاهاً مضاداً فيحدث الارتباك الغير مرغوب به فإذا لاحظت أن الشخص يمينك يتجه إلى الكرسي جهة اليسار فلا تتجه إلى اليمين بل أبقى في نفس الاتجاه ( إلى اليسار).

2- إذا كانت الدعوة في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء فعلى المدعو أن ينتظر حتى يحدد له المكان المفروض أن يجلس فيه ، أما إذا كانت حفلة ووضعت الكروت بأسماء المدعوين فعلى الشخص أن يبحث عن اسمه ويجلس حيث هو محدد له.

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3- عادة تجلس ربة المنزل على رأس المائدة وفي مواجهتها رب الأسرة وتجلس على يمينه الابنة الكبرى ويجلس الابن الأكبر إلى يمين والدته ثم الولد الثاني على يسار الأب وهكذا.

أما عن طريقة الجلوس حول مائدة الطعام قيجب أن يكون الجلوس في وضع مستقيم ودون تكلف.

و ينقل الطعام إلى الفم ولا يقرب الفم إلى الطبق أي يجب عدم الانحناء أثناء تناول الطعام.

و يجب عدم الارتكاز على المرفق على المائدة أثناء تناول الطعام وأن يبقى المرفق إلى جانب الجسم حتى لا يتضايق الشخص الجالس بالجوار.

أما عن اتيكيت استعمال أدوات المائدة المصنوعة من الفضة :

- يجب عدم الإشارة بإحدى قطع الفضية أثناء الحديث على المائدة .

- يجب عدم إحداث صوت مرتفع أثناء تقطيع الطعام أو الغرف .

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- تستعمل القطع الموضوعة في أقصى اليمين أو أقصى اليسار أولا ثم التي تليها إلى الداخل حسب ترتيبها على المائدة.

- تمسك السكين باليد اليمنى والشوكة باليد اليسرى ويقطع الطعام قطعا مناسبة ثم تغرز الشوكة في القطع أو يتم تقطيع الطعام كله أولا ثم تنقل الشوكة إلى اليد اليمنى ( مراعاة للآداب الإسلامية في الأكل ) وتبقى بها حتى يتم تناول الطعام بينما توضع السكين على الطبق من أعلى بالعرض .

- لا تستعمل السكين مطلقا لنقل الطعام إلى الفم بل للتقطيع أو سند الطعام لحمله على الشوكة أثناء الغرف.

أما إ تيكيت الحديث حول مائدة الطعام فيتمثل في إتباع القواعد التالية :

1- لا تتحدث أبدا أثناء تواجد الأطعمة فى الفم لأن ذلك يتعارض مع غلق الفم أثناء المضغ طبعا , والأفضل أخذ قطمات صغيرة لسهولة المشاركة فى الحوار .

2- عدم الاستئثار بالحديث فالكلام حول المائدة يعتمد على تجاذب أطراف الحديث .

3- الحفاظ على نبرة صوت معتدلة وعدم احداث جلبة أثناء الحديث .

4- وضع أدوات المائدة فوق الطبق أثناء الكلام وعدم تحريكها واستخدامها للاشارة أبدا .

5- اذا كان تناول الطعام بين أفراد الأسرة الواحدة فيجب مراعاة عدم سرد الأحداث القاطمة وانما الحديث عن أحداث اليوم والاطمئنان على بعضهم البعض .

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