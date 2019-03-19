مُصممة أزياء تصنع فساتين من الكتب القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

استطاعت مصممة الأزياء الفرنسية سيلفي فاكون أن تصمم فساتين غاية الجمال والروعة معتمدة على خامات من الكتب والأوراق القديمة بدلًا من الأقمشة الناعمة.

من خلال تصميمتها الدقيقة المصنوعة بحرفية شديدة لفتت "سيلفي" الأنظار إليها بعدما نشرت صور لفساتين مصنوعة من الأوراق القديمة وحواف الكتب التاريخية قامت بحياكتها معتمدة على مهارتها الخاصة،ولاقت الصور التي نشرتها حسابها بموقع "إنستجرام" إعجاب الكثيرين.

ووفقًا لما نشرته على صفحتها الشخصية، فهي استخدمت قماش الدانتيل مع الأوراق وحواف الكتب السميكة، وأضافت أنها دائمًا تحرص على التفاصيل الدقيقة في تصميم الفساتين.

يذكر أن المصممة سيلفي فاكون معروفة بتصميماتها غير المعتادة إذ صممت من قبل عديد من الفساتين مستوحاه من الأفلام والروايات الخيالية، التي سميت بـ"الفانتزيا".