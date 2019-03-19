بعيدًا عن الأدوية.. طرق ضرورية للسيطرة على السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: السكري من الأمراض المزعجة التي تهدد المصابين بها طوال الوقت، ويرتبط الحفاظ على مستوى السكر بالدم ببعض الممارسات التي يجب على المريض اتباعها ومن بينها الحصول على أدوية الإنسولين في المواعيد المحددة، لكن كيف يمكن السيطرة على نسبة السكر بعيدًا عن الأدوية؟ لمزيد عن طرق السيطرة على مرض السكري.. اضغط هنا

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