للمرة الأولى.. "حما" تدافع عن زوجة ابنها: "محترمة وهو عينه زايغة على صحبتها"

يبدو أنها المرة الأولى التي تتعاطف فيها "حما" مع زوجة ابنها، فـ"رباب.م.ح"، 54 عاما، أعلنت تضامنها مع الطبيبة الصيدلانية "أ.م"، 26 عاما، زوجة ابنها "محمد.أ.ك"، 29 عاما مهندس، في دعوى طلاق رفعتها الأولى ضده بسبب خيانته لها.

تقول "رباب"، إن نجلها تزوج من صيدلانية وقورة محترمة، "نحبها جميعا ونقدرها لأخلاقها الكريمة وحُسن تربيتها، نعاملها برفق وتعاملنا بحب، لم نر منها سوى الحب للجميع، لكن فجأة ودون مقدمات طلبت الطلاق من زوجها بعد زواج دام لعام و4 أشهر، بسبب خيانته لها، فاكتشفنا أنه يحب صديقتها ويخونها معها".

وتوضح، لـ"هن"، "حينما ذهبت أنا وزوجة ابني وبنتي، للجلوس في إحدى الكافيهات، وشاهدت نجلي يجلس على إحدى الترابيزات، ومعه صديقة زوجته".

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تضيف، "صُدمت عندما رأيتهما، ودخلت للاستفسار بينما ظلت زوجته وابنتي خارج الكافيه من الصدمة، وخرجت مسرعة وعلى وجهي الغضب ولحقني هو وعندما وصلنا إلى المنزل، جاء إلينا ونهرته وقاطعته نهائيًا".

وتتابع، "قالي بحب صديقة مراتي وعاوز اتجوزها زوجة تانية، مقرف وعينه زايغة ومراته محترمة وبنت ناس، خسارة فيه، الكل بيحبها وميطلعش منها العيب أبدا، حبيناها لكرمها وأخلاقها وتواضعها، ابني هو اللى خسران".

وكانت الطبيبة الصيدلانية، قد رفعت دعوى طلاق بمحكمة الأسرة في كفر الشيخ، بعدما سردت معاناتها مع زوجها، بسبب خيانته لها مع صديقتها، دون سبب، ووصفت حياتها بـ"الهادئة المليئة بالخيانة"، في حديثها أمام الاخصائية الاجتماعية بالمحكمة، ورفضت محاولات الصلح ورفعت دعوى الطلاق للضرر، رافضة أي محاولات أخرى للصلح، قائلة، "أنا لم أستطع استكمال حياتي مع شخص خانني".

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