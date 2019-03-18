الأم المثالية بإسكندرية: "نجحت في إتمام دراسة ابني البكري من ذوي الاحتياجات الخاصة"

حصلت حنان عبد السلام محمد، 56 سنة، موظفة بإدارة العامرية الصحية، على جائزة الأم المثالية عن محافظة الإسكندرية لعام 2019 ضمن مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد نجاحها في تربية نجلها "أحمد"، 30 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدته في تكملة دراسته وحصوله على معهد فني وعمله ضمن 5٪ ذوي الاحتياجات.

وقالت حنان عبد السلام، إنها سعيدة بتلك الجائزة التي توجت تعبها مع أبنائها الثلاثة بشكل عام، ونجلها "البكري" من ذوي الإعاقة بشكل خاص، لافتة إلى مطالبتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أماكن رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد وفاة أهاليهم، حتى يتثنى مساعدتهم دون أن يصبحوا عبئا على أحد.

وأضافت لـ"الوطن"، أن معاناتها مع نجلها تجلت فى عدم إدراك مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة في فترة التسعينات من القرن الماضي، فلم تكن هناك مدارس الدمج كما يحدث حالياً.

وأوضحت أنها عانت من نظرة المجتمع لابنها بأنه أقل منهم: "كانت بتجرحني كلمة خليه يدعي لنا وكأنه تقليل منه، ما أنا ممكن أدعي وغيري يدعي، لكن دي فيها تقليل أكتر من كونها مدح".

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وأكدت على أنها لم تقدم أي شيء زائد عن واجبها كأم، فما فعلته مع أبنائها من اهتمام وصبر ورعاية يجب أن يكون أمر طبيعي، لافتة إلى ضرورة أن تتبع الأمهات فضيلة الصبر مع أبنائهم في ظل صعوبات المجتمع الحالي.

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