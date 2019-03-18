نائب "التضامن": تكريم 145 أُمًّا من أصل 635 تقدمن على مستوى الجمهورية

قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن مسابقة الأمهات المثاليات تعقد سنويا منذ أكثر من 4 أعوام، لترشيحهن لها من كل محافظة، طبقا لمعايير محددة، موضحه أن من ضمن هذه المعايير، "أن تكون ملمة بالقراءة والكتابة، ولديها 3 أطفال"، باستثناء المحافظات الحدودية، "أن يكون لديها 5".
وأضافت "القباج" خلال تصريحاتها لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية "دي إم سي" أنه من ضمن الشروط أن المعايير أو الشروط تشمل أيضا "أن يكون الأطفال قد التحقوا بالتعليم، واستكملوا تعليمهم بالمراحل المدرسية أو الجامعة، موضحة أن 635 أُمًّا تقدموا للمسابقة، وتم تطبيق المعايير على 145منهن.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب "التضامن": تكريم 145 أُمًّا من أصل 635 تقدمن على مستوى الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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