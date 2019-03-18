الأم المثالية بالبحيرة: "اشتغلت خياطة لتوفير مصاريف أبنائي"

أعربت السيدة نبيلة عبدالصمد بركات، 66 سنة، مديرة مدرسة الجمهورية الإعدادية بدمنهور سابقا، عن سعادتها بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2019، والمشاركة في حفل تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، للأمهات المثاليات، معتبرة أن الفوز بهذا اللقب، تتويج لمسيرة حافلة بالعطاء والوفاء والكفاح والإخلاص لها ولأولادها بعد وفاة زوجها.

الأم المثالية بالبحيرة، أوضحت أن لديها 3 أبناء هم محسن، طبيب فى السعودية، ومجدى، مهندس طيران فى الإمارات، ومدحت، محاسب بإحدى الشركات، إضافة إلى ابنها الأكبر الذي توفي بعد فترة من المرض، كما توفي زوجها رمضان عبدالعال، الذي كان يعمل في مديرية التموين، في مطلع التسعينيات، لتتحمل هي مسؤولية أبنائها الصغار وترعاهم وتوفر لهم الأجواء المناسبة للتفوق فى دراستهم.

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وأكدت الأم المثالية بالبحيرة، تحديها للظروف القاسية، وسهرها الليالي لكي تحقق هدفها ورسالتها في الحياة، وأنها اشترت ماكينة حياكة للعمل عليها فى المنزل لتوفير دخل إضافي يعينها على توفير مصاريف أبنائها خاصة مع التحاقهم بالتعليم الجامعى.

وأعلنت أنها لم تكن تنوى التقدم لمسابقة الأم المثالية، حيث فوجئت بأن ابنها مدحت تقدم باسمها لوزارة التضامن، وفوجئت بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، متابعة:"لم أكن أتوقع هذا الفوز الغالى الذى توج رحلة كفاحي في تربية أبنائي حتى وصلوا إلى بر الأمان".

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