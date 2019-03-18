فقدت زراعها في حادث مسجد الروضة.. أم مثالية: رحلة الحج أخرجتني من الحزن

أكدت نوال أحمد خفاجى، الأم المثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى الجمهورية، المقمية بقرية جزيرة الرحمانية التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، أن رحلة الحج التى أهداها لها الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخرجتها من حالة الإحباط والحزن التى كانت تعيشها، بعد أن فقدت ذراعها الحركة فى أعقاب أحداث مسجد الروضة بالعريش عام 2017، موجهة رسالة لكل أم قائلة: "خلي بالك من أولادك وشوفي بيروحوا فين وبيتكلموا مع مين، علشان ما ينحرفوش ويبقوا إرهابيين، لأن الأم أساس التربية".

وأشارت إلى أن زوجها يعمل سائقا وهى حاصلة على دبلوم وكانت تعمل فى مشروع محو الأمية بالبحيرة وكفر الشيخ كعمل مؤقت، وبسبب ضيق الرزق ذهبت للعمل فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عام 1997، وبسبب خبرتها فى الأعمال الإدارية عملت فى إدارة العريش التعليمية، كما كانت تشارك فى جميع المعسكرات التى تنظمها الجامعات فى العريش، وتم تكريمها من جامعة حلوان، وحصلت على جائزة الأم المثالية بإدارة العريش التعليمية.

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وأضافت الأم المثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة: "كانت الأمور مستقرة وعندي ولدين حسام حاصل على بكالوريوس علوم بتقدير جيد جدا، وإبراهيم يدرس حاليا في منحة بالمجر، في مجال هندسة علوم الكيمياء الحيوية، وأتمنى أن يكون مثل الدكتور أحمد زويل"، مشيرة إلى أن مشكلتها بدأت خلال أحداث مسجد الروضة في نوفمبر عام 2017، حيث هجم الإرهابيون على المسجد، وأطلقوا النيران عليهم، وهو ما أدى لإصابتها برصاص في اليد، أصابت الشرايين والأعصاب، وأصيب زوجها برصاصة فى الصدر.

وتابعت: "منذ هذه الواقعة، قضيت معظم أوقاتي في المستشفيات وأجريت 3 عمليات لنقل شرايين وأعصاب من الساق إلى اليد، ورجعت إلى الرحمانية حتى أتابع العلاج، الذى تكفلت بجميع مصروفاته، وكنت أعاني من الإحباط لولا دعوة الحج التي وصلتني من الملك سلمان خادم الحرمين، وهناك شعرت بالراحة، وخرجت من حالة الإحباط، وبصراحة كنت زعلانة لعدم تكريمي في بلدي، حتى قدم حسام ابني أوراقي لمديرية التضامن، وحكيت قصتي ولم أصدق فوزي بلقب الأم المثالية".

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