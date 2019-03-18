"ست بـ100 راجل".. الأم المثالية بالغربية: "ربيت ولادي من بيع الطيور"

شهدت قرية كفر نواي التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة التي سادت بين صفوف أفراد عائلة شادية سالم جادو 53 سنة، عقب إعلانها بالفوز بالمركز الأول في مسابقة الأم المثالية لسنة 2019، وهو ما أثار حفيظة أفراد العائلة وجيرانها إلى الالتفاف حولها وتقبيل رأسها، لما مارسته من دور ريادي في رعاية وتربية أبنائها الثلاثة حتى أصبحوا نماذج ناجحة في حياتهم.

"أنا تزوجت زوجي الراحل الحاج عبد اللطيف وأنا فتاة عمري 16 سنة وربنا رزقني برحاب ومحمد وشقيقتهم الثالثة عقب الزواج لمدة 6 سنوات حتى وافته المنية منذ حوالي 26 سنة وأنا أعيش أرملة أم وأب في نفس الوقت أحاول تربية الفتاتين وشقيقهما الأصغر كي يصبحوا ناجحين في حياتهم مستقبلا".. بتلك الكلمات التقطت خيط الحديث مع "الوطن "، متابعة: "أنا تعبت في حياتي وشقيت خلال فترات عمل لأكثر من 12 ساعة يومية من خلال الالتحاق كعاملة في مجال صناعة الملابس والغزل والنسيج وبعدها لجأت للعمل مربية للطيور وبيعها في الأسواق كي اكتسب قوت يومي بالحلال دون اللجوء أو الحوجة لأحد بعدما توفى أبوا ولادي الثلاثة".

وتابعت الأم المثالية أنها حرصت على تربية أبنائها والوقوف معهم في كل الأوقات خلال فتراتهم الدراسية، معبرة عن سعادتها لحصول أبنائها على شهادات جامعية ومؤهلات عليا.

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"رحاب" الابنة الكبرى بالعائلة روت أن والدها رحل عن الحياة في أوائل 1993، عقب 6 سنوات من الزواج مؤكدة أن والدتها رفعت شعار "ست بميت رجل" لتربيتها ورعاية أمور أشقائها على حد قولها.

وأضافت: "ربنا عوض صبرنا خير بأمي اللي تعبت في تربيتنا ياما كنت بتسهر الأيام والليالي عشان تراعي أمور حياتنا وإحنا أطفال والحمد لله ربنا وفقني أنا وإخواتي في إننا نفرحها بنجاحنا في دراستنا وكونها تتباهى بينا وسط أهالي القرية وأبناء عائلاتنا الحمد لله وربنا يطول لنا في عمرها".

وجدير بالذكر أن عائلات القرية وكبار المشايخ وممثلي العائلات توجهوا الى منزل عائلة الأم المثاليه وحرص الجميع على التقديم التهاني والتبريكات للاعراب عن دورها الريادي فى تربية أبناء يفتخر بهم كافة العائلات بالقرية والقري المجاورة .

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